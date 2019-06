Um soldado britânico enviado à França para participar das cerimônias pelos 75 anos do Desembarque na Normandia, se afogou no sábado à noite quando tentava nadar em um canal na área da invasão, disse uma fonte oficial.

"É com tristeza que devemos confirmar a morte de uma pessoa de serviço na França. Nossos pensamentos estão com sua família neste momento difícil", disse um porta-voz do contingente britânico, sem especificar outros detalhes.

A rádio France Bleu, citando o escritório do governo da região de Calvados, disse que o morto era um soldado de 30 anos enviado à França junto com vários milhares de oficiais para participar da comemoração, no dia 6 de junho, do desembarque aeronaval na Normandia, a maior operação do gênero na história e um momento-chave da Segunda Guerra Mundial.

A fonte disse que o soldado estava tentando atravessar o canal estreito perto da ponte Pegasus na noite de sábado, perto da cidade de Ranville, 5 quilômetros terra adentro, e o primeiro lugar libertado das tropas nazistas, em uma missão realizada pela Sexta Divisão Aerotransportada Britânica.

Os colegas do agente perderam contato com ele às 23h (horário local) no sábado, e seu corpo foi encontrado cerca de quatro horas depois, acrescentou a mídia local.

Contactadas pela AFP, as autoridades locais não deram detalhes do incidente.

