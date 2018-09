O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Setembro de 2018 18:03 28. Setembro 2018 - 18:03

A organização SOS Méditerranée convocou nesta sexta-feira uma grande mobilização cidadã e manifestações em toda a Europa em 6 de outubro para salvar seu navio humanitário Aquarius, do qual o Panamá quer retirar sua bandeira.

A ONG publicou uma petição para "lembrar os Estados da Europa suas responsabilidades no Mediterrâneo", tomando "todas as medidas para permitir que o Aquarius retome sua missão".

SOS Méditerranée e Médicos Sem Fronteiras (MSF) convocam também concentrações em 6 de outubro em toda a Europa. Este dia, "uma onda cidadã laranja, a cor dos coletes salva-vidas e do Aquarius, é convocada para tomar as ruas para apoiar os valores humanitários da MSF e SOS Méditerranée".

"Os cidadãos, marinheiros, trabalhadores humanitários, socorristas, artistas, intelectuais, associações, empresas, movimentos religiosos, sindicatos e coletivos públicos são convidados a juntar-se a essas concentrações pacíficas e apolíticas com uma camisa laranja como a única marca distintiva", informou a ONG, com ênfase em Berlim (Alemanha), Palermo (Itália), Paris, Marselha e Lyon (França).

Nos últimos meses, o Aquarius "foi alvo de manobras políticas visando criminalizar suas equipes e encerrar sua missão de salvamento", lamentou SOS Méditerranée.

O Panamá anunciou no sábado que iria retirar a sua bandeira do navio, assim como fez Gibraltar, justificando o "desrespeito aos procedimentos legais internacionais" sobre o resgate de migrantes no mar.

O "Aquarius" está atualmente na costa de Malta com 58 migrantes a bordo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português