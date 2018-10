O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Outubro de 2018 14:43 09. Outubro 2018 - 14:43

Stevie Nicks, que já entrou no Hall da Fama do Rock and Roll como vocalista do Fleetwood Mac, foi indicada ao panteão musical pela primeira vez como solista nesta terça-feira.

Competindo com Nicks, de 70 anos, houve outros indicados pela primeira vez, incluindo os roqueiros ingleses da década de 1970 Roxy Music, o grupo de heavy metal Def Leppard, o cantor e compositor americano John Prine, e seu compatriota, cantor e músico experimental Todd Rundgren.

Nicks começou a carreira como solista em 1981, quando ainda integrava o Fleetwood Mac, cujo álbum "Rumours" ficou entre os 50 mais vendido de todos os tempos. Desde então, lançou oito álbuns de estúdio e registrou grandes volumes de vendas.

A nomeação para o prestigiado Hall da Fama, que tem sua sede em Cleveland, Ohio, é somente para artistas e bandas que tenham lançado seu primeiro disco comercial há pelo menos 25 anos.

