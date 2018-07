O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Julho de 2018 11:29 24. Julho 2018 - 11:29

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou nesta segunda-feira o controverso leilão de seis distribuidoras da estatal Eletrobras, encerrando várias semanas de bloqueio judicial.

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, negou um pedido de suspensão do leilão apresentado pela Associação de Empregados da Eletrobras (AEEL) contra a privatização da maior geradora de eletricidade da América Latina, que responde por mais de 30% do consumo no Brasil.

A decisão abre caminho para que nesta quinta-feira seja leiloada a primeira das seis distribuidoras, Cepisa, no estado do Piauí (nordeste). As outras distribuidoras - Amazonas Energia, Boa Vista Energia, Ceal, Ceron e Eletroacre - serão leiloadas na próxima segunda-feira, 30 de agosto.

A Justiça do Rio de Janeiro havia suspendido no dia 12 de julho o leilão, realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao considerá-lo ilegal por não contar com a aprovação do Congresso.

A Eletrobras é um dos muitos ativos incluídos no programa de privatizações do governo de Michel Temer.

O governo espera obter com essa operação 12 bilhões de reais.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português