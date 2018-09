O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

28 de Setembro de 2018

Barbra Streisand na marcha das mulheres em Los Angeles no dia após a posse de Donald Trump na presidência, em janeiro de 2017

Barbra Streisand é uma democrata orgulhosa que não ocultou seu desprezo pelo presidente Donald Trump. Agora, traduziu esse sentimento em uma nova canção.

Streisand anunciou que seu novo álbum, "Walls" (muros), sairá em 2 de novembro, e na quinta-feira lançou a primeira canção, "Don't Lie to Me".

"Esta coleção de canções reflete o que eu estive pensando ultimamente, e espero compartilhar isso com vocês", disse no Twitter sobre o novo álbum, o primeiro com material majoritariamente novo em mais de uma década.

Em "Don't Lie to Me" (Não minta para mim), Streisand canta: "Como você ganha se todos nós perdemos? / Você muda os fatos para justificar". "Como você dorme quando o mundo continua girando? / Tudo o que construímos se desfez / Como você dorme quando o mundo está queimando? / Todos respondem a alguém", diz a canção, repetindo seu título várias vezes.

"Tive que escrever essa canção", disse a cantora, atriz e ganhadora do Oscar à Billboard em uma entrevista. "É o meu protesto, em certo sentido, sobre este momento sem precedentes em nossa história".

Em relação ao título do álbum, Streisand apontou: "Tinha uma ideia para a capa, eu contra este muro. O muro da sociedade, os muros desta presidência, os muros que obstruem a justiça".

