A Suíça anunciou nesta quinta-feira (16) que vai suspender as medidas de confinamento de modo lento e gradual a partir de 27 de abril, devido à desaceleração da epidemia de COVID-19, que deixou mais de mil mortos no país.

"Conseguimos reduzir a contaminação, os hospitais não estão superlotados, o que é uma boa notícia, e agora podemos prever alguma flexibilidade", disse a presidente suíça, Simonetta Sommaruga, durante uma coletiva de imprensa em Genebra.

Cabeleireiros, fisioterapeutas, médicos, floristas e creches serão os primeiros autorizados a retomarem suas atividades, já que "não causam fluxos significativos de pessoas, e para os quais é fácil implementar planos de proteção", afirma um comunicado de imprensa do Conselho Federal.

Os consultórios médicos poderão oferecer consultas que não sejam de urgência, e pessoas além da família mais próxima dos mortos poderão assistir aos funerais.

Escolas, lojas e mercados poderão reabrir em 11 de maio. A partir de 8 de junho, os estabelecimentos de formação profissional, escolas secundárias, universidades, museus, bibliotecas e zoológicos também poderão retomar suas atividades.

As recomendações estritas em relação à distância física serão mantidas, e grandes aglomerações públicas permanecerão suspensas.

"Queremos evitar um ressurgimento" da epidemia, justificou Sommaruga.

Na Suíça, a COVID-19 causou a morte de mais de mil pessoas, e mais de 26.500 casos de contágio, após a detecção do primeiro em 24 de fevereiro, no cantão de Ticino, que faz fronteira com a Itália, de acordo com dados do Escritório federal de saúde pública divulgados nesta quinta-feira.

