Suíço é preso no Marrocos por envolvimento em assassinato de turistas

Um suíço instalado no Marrocos foi preso neste sábado em Marrakech por suposta ligação com suspeitos do assassinato de duas turistas escandinavas no sul do país, anunciou o Escritório Central de Investigações Judiciais (BCIJ).

O homem, "impregnado de ideologia extremista" e que também possui nacionalidade espanhola, é "suspeito de ter mostrado a algumas pessoas envolvidas no caso as ferramentas de comunicação das novas tecnologias, e tê-las ensinado a atirar", assinala o comunicado do BCIJ.

A investigação revelou sua "adesão a operações de recrutamento de cidadãos marroquinos e subsaarianos para executar planos terroristas no Marrocos", detalhou a unidade responsável pela luta contra o terrorismo no país.

Autoridades marroquinas prenderam há duas semanas nove suspeitos de envolvimento no assassinato de Louisa Jespersen, estudante dinamarquesa de 24 anos, e Maren Ueland, norueguesa de 28, segundo um comunicado oficial. Os corpos das jovens, que praticavam montanhismo, foram encontrados no último dia 17.

O Marrocos não sofreu oficialmente nenhum atentado realizado pelo grupo Estado Islâmico, mas, em 2003, um ataque jihadista deixou 33 mortos em Casablanca, e outro, em 2011, matou 17 pessoas em Marrakech.

O turismo representa 10% da receita marroquina, e é o segundo setor que mais emprega marroquinos, depois da agricultura. Em 2017, um recorde de 11,35 milhões de turistas visitaram o Marrocos.

