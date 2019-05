Centenas de mulheres participaram nesta quinta-feira (30) em uma marcha em Cartum até o quartel geral das Forças Armadas para pedir aos militares que cedam o poder aos civis.

Desde 6 de abril, milhares de manifestantes acampam em frente a um quartel militar na capital sudanesa. Após pedir aos militares apoio para derrubar Omar al Bashir, agora querem que os generais deixem o poder.

"Liberdade, paz, justiça! O poder civil é a escolha do povo!", gritavam as mulheres, de todas as idades, segurando cartazes e bandeiras sudanesas.

"Queremos um Estado civil que garanta todos os nossos direitos como mulheres e nos assegure uma vida digna", disse à AFP Nada Hashem, uma jovem mãe de família.

A marcha desta quinta-feira acontece no dia seguinte de dois dias de "greve geral".

