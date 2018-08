O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O governo da Venezuela declarou alerta vermelho para uma vasta área do sul do país afetada por inundações, informaram as autoridades nesta terça-feira.

"Todos os estados atravessados pelo rio Orinoco praticamente foram declarados pelo governo em alerta vermelho", disse a vice-presidente, Delcy Rodríguez, ao informar sobre a situação.

Rodríguez afirmou que os estados mais afetados são Táchira, Apure, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas, Guárico e Bolívar.

Os ríos Orinoco, Caroní e Cataniapo - no sul do país - registram elevações que têm "superado níveis históricos", disse a funcionária.

No total, 63 abrigos foram disponibilizados para atender a 6.700 famílias afetadas, indicou o ministro do Interior, Néstor Reverol.

Além do Orinoco, o governo mantém o monitoramento sobre os rios Amazonas, Cataniapo, Arauca, Apure e Caroní, todos em níveis críticos.

"Mais de 90 toneladas de insumos foram enviados aos estados afetados", assegurou Rodríguez. Parte da ajuda chegou em aviões militares.

