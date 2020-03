Vários supermercados australianos atenderam nesta terça-feira durante uma hora apenas clientes idosos, uma medida experimental para permitir que as pessoas mais velha possam fazer as compras com tranquilidade.

Longas filas foram registradas em mercados de Melbourne e Sydney, mas alguns clientes saíram de mãos vazias.

"É o primeiro dia que aplicamos esta hora dedicada a eles e sabemos que nem tudo foi perfeito em todas as nossas lojas", admitiu em um comunicado a diretora geral da rede de supermercados Woolworths, Claire Peters. A empresa reservou o horário de 7 a 8 da manhã para os idosos e pessoas com necessidades especiais.

Nem todos aplaudiram a iniciativa.

"Esta medida é importante, mas não acredito que seja a melhor alternativa. Deveriam facilitar a entrega a domicílio porque não deveríamos ver pessoas de 93 anos fazendo compras", declarou à AFP Irie Voico, de 71 anos.

Alguns criticaram a aglomeração de pessoas que estão entre as mais vulneráveis ao novo coronavírus.

Outros expressaram satisfação com a medida, destinada a permitir que os idosos evitem grandes concentrações de pessoas.

"Foi tudo muito bem esta manhã. Parabéns Woolworths. Todos estão se comportando muito bem", disse Max Hill, de 75 anos.

A Austrália registrou quase 400 casos e cinco mortes provocadas pelo coronavírus.

