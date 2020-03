(Arquivo) Homem com máscara faz compras em feira de frutas e vegetais em Roma

Diversas grandes redes de supermercados na Itália decidiram conceder descontos de 10% aos mais pobres, cuja situação se complica ainda mais em razão da epidemia de coronavírus.

O desconto se aplica às compras realizadas com vale-alimentação, distribuídos pelos municípios entre as famílias mais pobres.

No sábado, o chefe de governo italiano, Giuseppe Conte, anunciou o lançamento desses títulos financiados pelo Estado e convidou as grandes redes de supermercados a oferecer descontos para quem comprar com eles.

O governo destinou 400 milhões de euros para estes cupons de alimentos. "Devemos construir uma corrente de solidariedade, ninguém estará sozinho", prometeu Conte.

Segundo uma estimativa do principal sindicato agrícola italiano Coldiretti, a epidemia elevou em meio milhão as pessoas que solicitam ajuda alimentícia, que em 2019 totalizaram 2,7 milhões.

"Com esse desconto, as cooperativas Conad (uma das redes que participam) pretendem oferecer uma contribuição concreta" aos esforços destinados a ajudar famílias mais pobres, afirmou em comunicado.

