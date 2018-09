O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O supertufão Mangkhut atingiu na madrugada deste sábado o território das Filipinas, com ventos de 205 km/h e chuvas torrenciais que obrigaram milhares de pessoas a deixar suas casas.

Mangkhut é o tufão mais violento que já atingiu o país ao longo do ano e seu impacto pode afetar milhões de pessoas.

"O olho do ciclone tocou a terra às 01h40 (14h40 de sexta-feira no horário de Brasília)" em Baggap, no norte da principal ilha do arquipélago, Luzón, informou Gener Quitlong, do serviço nacional de meteorologia Pagasa.

Nas zonas costeiras do norte, do arquipélago, região atingida por desastres naturais, já abandonaram suas casas.

Os habitantes de Luzón, onde vivem milhões de pessoas, reforçaram suas janelas e telhados para evitar que sejam arrancados pela tempestade.

"As chuvas vão ser fortes e os ventos não serão brincadeira", declarou à AFP Michael Conag, porta-voz da Defensa Civil local.

"Pode haver ondas equivalentes a um prédio de quatro andares e muitas casas poderão ser destruídas, principalmente as construções mais frágeis, que são mais frequentes nestas zonas costeiras", explicou.

Pelo menos quatro milhões de pessoas estão na trajetória direta de Mangkhut, que então seguirá para o sul da China, incluindo o território semi-autônomo de Hong Kong.

- Muito medo -

"Estamos com muito medo, dizem que o tufão é muito violento", afirma Delaila Pasion, que deixou sua casa. "Nós estávamos com muito medo de ficar".

"Nas últimas chuvas de monção, nossa casa foi destruída. Quero que meus netos fiquem em segurança", acrescenta.

As autoridades particularmente temem as inundações e os deslizamentos de terra.

As pequenas aldeias de pescadores também são muito vulneráveis aos ventos violentos e às enormes ondas que caem na costa.

O arquipélago filipino é atingido todos os anos por cerca de vinte tufões, que deixam centenas de mortos e agravam a pobreza de milhões de pessoas.

Haiyan, um dos tufões mais violentos da temporada, atingiu as ilhas do centro das Filipinas em novembro de 2013, com ventos de mais de 315 km/h.

Imensas ondas parecidas com tsunamis arrasaram tudo em sua passagem. A catástrofe deixou mais de 7.350 mortos ou desaparecidos, e quatro milhões de pessoas perderam seus lares.

A agência meteorológica filipina indicou que o Mangkhut é por ora a tempestade tropical mais violenta do ano, com ventos de 205 km/h e rajadas de até 255 km/h.

- Alerta em Hong Kong -

O observatório meteorológico da ex-colônia britânica de Hong Kong pediu prudência à população e explicou que a tempestade constitui uma ameaça considerável.

Os serviços meteorológicos de Taiwan previram que a tempestade chegará à ilha no sábado, com fortes chuvas no sul e leste do território, embora acreditem que a área vá ser diretamente atingida.

