14 de Setembro de 2018

O supertufão Mangkhut destruía as Filipinas neste sábado (15), após ser considerada a mais forte a atingir a região este ano, e deixava suas primeiras vítimas, além de obrigar milhares de pessoas a deixar suas casas.

Aproximadamente quatro milhões de pessoas estavam no caminho da tempestade, que chegou à parte norte da ilha de Luzon, deixando pelo menos quatro mortos.

"À medida que (o tufão) avançar, esse número vai subir", assinalou a jornalistas Ricardo Jalad, diretor do escritório nacional de Defesa Civil, referindo-se ao número de vítimas.

Enquanto a poderosa tempestade deixava o arquipélago do sudeste asiático e ia em direção a Hong Kong e ao sul da China, as autoridades filipinas começaram a enviar equipes de busca para as áreas remotas.

A extensão da destruição começou a ser contabilizada mais tarde neste sábado, com relatos de deslizamentos, alagamentos e resgate de pessoas em casas inundadas.

Pouco mais de 105.000 pessoas deixaram suas casas na região agrícola, em grande parte rural, a fim de escapar do furioso tufão.

Ao deixar as Filipinas, Mangkhut tinha ventos sustentados de 170 km/h e rajadas de até 260 km/h.

Uma média de 20 tufões e tempestades atingem as Filipinas a cada ano, matando centenas de pessoas e deixando milhões na pobreza quase perpétua.

Duas mulheres morreram em decorrência de um deslizamento de terra, uma menina se afogou e um segurança foi atingido pela queda de um muro. Além dos quatro mortos nas Filipinas, uma mulher foi arrastada para o mar em Taiwan.

- 'Fim do mundo' -

"Entre todos os tufões deste ano, este (Mangkhut) é o mais forte", indicou à AFP o meteorologista da Agência Meteorológica do Japão Hiroshi Ishihara, na sexta-feira.

"Este é um tufão violento. Tem os mais fortes ventos sustentados (entre os tufões deste ano)."

Sobreviventes estavam traumatizados ao enfrentarem o monstruoso tufão.

"Parecia o fim do mundo... É mais forte que Lawin", disse Bebeth Saquing, de 64 anos, usando o nome local do supertufão Haima, uma das tempestades mais fortes de 2016.

"Eu não dormi", contou à AFP, por telefone, em sua casa, que resistiu aos golpes de Mangkhut.

A tempestade mais letal a atingir o país foi o supertufão Haiyan, que deixou mais de 7.350 mortos ou desaparecidos na região central das Filipinas em novembro de 2013.

As comunidades pobres dependentes da pesca são algumas das mais vulneráveis ​​aos fortes ventos dos tufões.

Enquanto a tempestade se dirige à costa sul da China, a Cathay Pacific declarou esperar mais de 400 cancelamentos de voos nos próximos três dias.

O governo de Hong Kong informou que Mangkhut representará "uma ameaça severa para a região", enquanto muitos habitantes da cidade e da vizinha Macau se abasteciam alimentos e suprimentos.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, avisou aos cidadãos para se prepararem.

"O tufão é poderoso e, mesmo que não atinja diretamente Taiwan, temos que estar bem preparados e não encarar tranquilamente", escreveu no Facebook.

