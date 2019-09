A Suprema Corte do Reino Unido anunciará, nesta terça-feira, se considera legal ou ilegal a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender os trabalhos do parlamento britânico até duas semanas antes do Brexit, informou o tribunal nesta segunda-feira.

"O anúncio será feito amanhã (terça-feira) de manhã às 10h30 (06h30 de Brasília)", informou o Supremo Tribunal em um comunicado breve.

Seus onze juízes ouviram na semana passada por três dias as demandas de deputados e ativistas em que Johnson é acusado de querer impedir assim que se evite um Brexit sem acordo em 31 de outubro.

