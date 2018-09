O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Setembro de 2018 14:11 11. Setembro 2018 - 14:11

(9 set) Policiais investigam o local onde um homem supostamente atacou e feriu várias pessoas com uma faca e barra de ferro em Paris

Um afegão detido por suspeita de agredir sete pessoas com uma faca e uma barra de ferro no domingo à noite em Paris não agiu sob o efeito de drogas, informou à AFP uma fonte judicial.

De acordo com a fonte, a análise toxicológica do suspeito, detido e hospitalizado desde domingo, deu resultado "negativo".

Várias testemunhas afirmaram que o agressor parecia drogado no momento do ataque. A imprensa informou que a polícia investigava o uso de crack.

No domingo, pouco antes das 23h00, o homem atacou várias pessoas perto do canal de Ourcq, no distrito 19 de Paris, zona norte da capital.

Sete personas ficaram feridas, quatro delas em estado grave. Entre as vítimas estão dois turistas ingleses e um turista egípcio.

Entre as pessoas gravemente feridas, três permaneciam hospitalizadas, uma delas em estado crítico, segundo uma fonte próxima à investigação.

Testemunhas do incidente conseguiram imobilizar o suspeito, que teria nacionalidade afegã. Ele foi detido e hospitalizado.

A fonte afirmou que "nada permite pensar no momento em um caráter terrorista para a agressão".

