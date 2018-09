O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Setembro de 2018 20:43 25. Setembro 2018 - 20:43

O general do Exército dos EUA Robert Abrams testemunhou durante sua audiência de nomeação como comandante de todas as forças dos EUA na Coreia, no Capitólio, em Washington, DC, em 25 de setembro de 2018

A suspensão neste verão (no hemisfério norte) das manobras conjuntas dos exércitos americano e sul-coreano enfraqueceram a sua preparação militar, declarou nesta terça-feira (25) o general Robert Abrams, o próximo comandante das forças americanas na Coreia do Sul.

A pausa nos exercícios militares decidida pelo presidente americano, Donald Trump, em sua histórica reunião de cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, em junho, representou um "risco cauteloso" para melhorar as relações com Pyongyang, assinalou o general Abrams ao Congresso.

Mas houve "certamente uma piora no nível de preparação da força, nas forças combinadas", acrescentou durante a sua audiência ante a Comissão das Forças Armadas do Senado, que deve confirmar a sua indicação.

Se isso acontecer, o general Abrams sucederá o general Vincent Brooks nesta posição que lhe outorga três cargos: comandante das forças americanas na Coreia do Sul, chefe do comando conjunto das forças sul-coreanas e comandante das forças da ONU na península.

Cerca de 28.500 soldados americanos estão na Coreia do Sul e seu treinamento com as tropas sul-coreanas é regular, mas o Pentágono anunciou em junho que suas principais manobras militares conjuntas neste país ficariam "suspensas indefinidamente".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português