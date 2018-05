O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 19:39 17. Maio 2018 - 19:39

O grupo de mídia 21st Century Fox designou nesta quinta-feira (17) uma mulher para a direção da Fox News, um fato histórico para a emissora mais assistida dos Estados Unidos, afetada há dois anos por vários escândalos de assédio sexual e discriminação.

Suzanne Scott vai substituir Ruper Murdoch, que tinha retomado as rédeas da emissora após a saída forçada, em julho de 2016, do emblemático Roger Ailes, denunciado por assédio de vários mulheres.

A nova chefe da Fox News era até agora presidente dos programas da emissora e de sua empresa irmã Fox Business News, dedicada ao noticiário financeiro. Scott faz parte da Fox desde sua criação, em 1996.

Além do caso Ailes, a emissora demitiu em abril de 2017 seu apresentador estrela Bill O'Reilly, denunciado também por abuso sexual por várias mulheres.

Segundo uma investigação do jornal The New York Times, há mais de uma década a Fox News sabia das acusações contra o líder.

A emissora indenizou diretamente várias de suas supostas vítimas em acordos amistosos - duas delas após revelações sobre a conduta de Roger Ailes -, segundo a mesma investigação.

Na última terça, a 21st Century Fox aprovou um acordo amistoso com 18 funcionários ou ex-colaboradores, que acusaram a emissora de discriminação racial ou sexual.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português