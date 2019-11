A vida noturna de Sydney recebeu um estímulo nesta quinta-feira com o anúncio do fim da norma que regulamenta onde e quando bebidas alcoólicas podem ser consumidas.

A primeira-ministra de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, anunciou que o horário de funcionamento dos pubs será prolongado e que as leis que limitam o consumo de álcool depois da meia-noite serão flexibilizadas na maior parte do centro de Sydney.

"Precisamos garantir uma economia noturna forte, que reflita nossa posição como única cidade verdadeiramente global da Austrália", disse Berejiklian.

Cidade muito famosa pelas festas de fim de ano, Sydney registra uma vida noturna abaixo das expectativas para muitas pessoas.

Por lei, os bares fecham 1H30 da madrugada e existem restrições para servir diversos tipos de bebida após meia-noite.

As medidas foram adotadas em 2014 para limitar a violência vinculada ao álcool. A nova legislação entrará em vigor no dia 14 de janeiro.

