O mercado de peixes, mariscos, frutas e verduras de Tóquio inaugurou oficialmente nesta quinta-feira sua nova sede em Toyosu, na baía de Tokio, que a partir de 11 de outubro sucederá o famosa e histórico mercado de Tsukiji.

"Toyosu vai prolongar a tradição de Tsukiji, oferecendo uma higiene de alto nível", afirmou a prefeita de Tóquio, Yuriko Koike.

O projeto de mudança do mercado de peixes mais importante do mundo estava no papel há várias décadas, mas demorou para ser concretizado pela oposição dos comerciantes e por vários problemas técnicos.

Quase 900 convidados e jornalistas acompanharam nesta quinta-feira a cerimônia de inauguração nos imensos hangares do novo mercado.

Tsukiji, um lugar com 83 anos de história, aberto ao público e cercado de restaurantes barulhentos e muito próximo do centro de Tóquio, será substituído por um local asséptico e impessoal, ao lado de várias rodovias por onde circulam caminhões a alta velocidade.

Toyosu tem a vantagem de dispor de tecnologias modernas, ao contrário de Tsukiji, que virou um local praticamente insalubre e vulnerável aos terremotos.

A partir de 15 de setembro, os turistas não poderão mais acompanhar a venda do atum, uma das principais atrações de Tóquio, e a partir do dia 29 não terão acesso ao mercado.

Tsukiji fechará as portas de modo definitivo em 6 de outubro.

A mudança para Toyosu, uma ilha artificial na baía de Tóquio, a 2,3 km de Tsukiji, tem uma amplitude sem precedentes: em cinco dias quase 900 empresas devem trocar de local, deixando para trás posições nas quais a cada dia eram vendidas 3.000 toneladas de mercadorias, entre 480 tipos de pescado e 270 variedades de frutas e verduras, com um faturamento equivalente de 17 milhões de dólares.

Mas o espaço deixado, de 23 hectares, também virou um paraíso para milhares de ratos, atraídos pelos resíduos de peixes e o labirinto de esgotos, de acordo com Tatsuo Yabe, especialista em desratização.

Ao final da mudança, agentes qualificados devem entrar em ação para exterminar milhares de ratos e evitar que se propaguem por Tóquio.

Tsukiji poderia virar dentro de alguns anos um local dedicado à gastronomia japonesa, afirmou Koike quando anunciou a mudança definitiva do mercado.

"Tsukiji é uma marca conhecida internacionalmente, que atrai muitos turistas a cada ano", reiterou nesta quinta-feira.

