Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 9:07 03. Outubro 2018 - 09:07

Milhares de turistas visitavam a cada dia Maya Bay, famosa pelo filme "A Praia" com Leonardo DiCaprio, antes do fechamento em consequência dos danos ecológicos

A Tailândia decidiu fechar por tempo indeterminado a famosa baía que aparece no filme "A Praia", com Leonardo DiCaprio, porque os danos provocados pelo turismo são mais graves do que se imaginava, anunciou o governo local.

Em junho, as autoridades anunciaram o fechamento temporário até o fim de setembro. Mas um estudo realizado durante este período revelou que era impossível resolver os problemas em apenas quatro meses, afirmou à AFP Songtam Suksawang, diretor do departamento de parques nacionais.

O fechamento foi prolongado a partir de 1 de outubro por tempo indeterminado.

Situada na ilha de Koh Phi Phi Ley, perto de Phuket, Maya Bay, recebia quase 5.000 turistas por dia, que ficavam no local famoso por suas águas cristalinas por apenas alguns minutos, antes de embarcar nas lanchas das agências de turismo da região.

Esta fama provocou uma grave erosão da praia e de parte dos recifes de coral, afetados pela contaminação dos motores dos barcos.

A Tailândia, que recebe a cada ano 35 milhões de turistas, enfrenta uma grave degradação do mar, provocada pelas mudanças climáticas, mas também pelo comportamento dos turistas, que não hesitam em caminhar sobre os corais.

Além disso, a região é afetada pelo grande número de operadores de turismo e pela falta de legislação nas ilhas, apesar da proteção por um estatuto de parques nacionais.

