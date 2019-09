Os talibãs "autorizaram" neste domingo (15) o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) a trabalhar no Afeganistão, pondo fim a uma "proibição" decretada em abril passado.

O "emirado islâmico restaura as garantias de segurança acordadas ao CICR e ordena a todos os mujahedine" que fiquem atentos "à segurança dos funcionários e do equipamento do comitê", anunciaram os talibãs em um comunicado.

As discussões de Doha, onde os talibãs se fazem presentes, "permitiram restabelecer uma compreensão mútua sobre a situação humanitária no Afeganistão e as atividades do CICR e continuar nosso trabalho humanitário e imparcial no país", afirmou o chefe da delegação do CICR, Juan-Pedro Schaerer.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram