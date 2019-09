Abas Stanikzai, chefe do grupo de negociação do Talibã, confirmou o envolvimento de seu grupo na onda sangrenta de ataques no Afeganistão

O líder dos negociadores talibãs afirmou, nesta quarta-feira, que a "porta está aberta" para a continuidade das negociações com os Estados Unidos, um dia depois de dois atentados que mataram pelo menos 48 pessoas no Afeganistão.

"Do nosso lado, a porta está aberta para seguir negociando", afirmou Sher Mohamad Abbas Stanikzai à BBC.

Abbas Stanikzai também confirmou a autoria dos talibãs nos recentes atentados, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em 7 de setembro a decisão de romper as negociações de paz no Afeganistão em consequência da morte de um soldado americano em um atentado no início do mês.

Ele afirmou que Washington também reconheceu que matou milhares de talibãs enquanto os dois lados negociavam. Stanikzai disse ainda que os insurgentes não fizeram nada de errado em seguir lutando durante as discussões.

O presidente americano decidiu no início do mês romper as negociações, quando tudo parecia indicar um acordo de paz iminente, que teria permitido uma retirada americana do Afeganistão após 18 anos de conflito.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, abriu a porta para uma nova rodada de negociações, mas advertiu que os talibãs deveriam mostrar um "compromisso evidente".

Ao menos 26 pessoas morreram na terça-feira em um atentado durante um comício do presidente afegão, Ashraf Ghani, na província de Parwan (centro). Outra explosão, poucas horas depois, deixou 22 mortos na capital Cabul.

Os atentados também deixaram dezenas de feridos.

O grupo insurgente ameaçou cometer novos ataques nas próximas semanas, antes das eleições presidenciais de 28 de setembro.

