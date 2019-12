Os talibãs afirmaram nesta segunda-feira que não têm planos de implementar um cessar-fogo no Afeganistão, após os rumores sobre um potencial acordo depois de mais de 18 anos de guerra.

"Nos últimos dias, alguns meios de comunicação publicaram informações sobre um cessar-fogo (...) O fato é que o Emirado Islâmico do Afeganistão não tem planos de cessar-fogo", afirma o grupo em um comunicado.

O texto acaba com qualquer esperança de que as negociações em curso dos talibãs com o governo dos Estados Unidos possam acabar com a violência em um país marcado por um longo conflito.

Os combates prosseguem, apesar das negociações de Washington com os talibãs, em uma tentativa de reduzir a presença de tropas americanas no país em troca de concessões dos insurgentes para melhorar a segurança.

O Afeganistão também sofre com a incerteza política depois que as autoridades anunciaram os resultados preliminares das eleições presidenciais, nas quais o atual chefe de Estado Ashraf Ghani está bem posicionado para obter um novo mandato.

A análise das mais de 16.000 denúncias por irregularidades nas eleições de setembro adiou o anúncio dos resultados definitivos.

Os talibãs consideram Ghani um aliado americano e se recusam a negociar com seu governo, o que provoca o temor de prosseguimento dos combates contra as forças afegãs mesmo em caso de acordo para a retirada das tropas dos Estados Unidos.

