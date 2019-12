Os talibãs reivindicaram nesta segunda-feira o ataque que matou um militar dos Estados Unidos no Afeganistão e afirmaram que feriram vários soldados americanos e afegãos.

Em um comunicado enviado à AFP por WhatsApp, o porta-voz dos insurgentes, Zabihullah Mujahid, afirmou que os talibãs "provocaram a explosão de um veículo americano no distrito Char Dara de Kunduz".

Antes da divulgação do comunicado talibã, o exército americano anunciou a morte de um soldado "em ação" no Afeganistão, sem revelar mais detalhes.

A morte acontece no momento em que Washington e os talibãs tentam alcançar um acordo sobre a retirada das forças americanos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu o diálogo no início de setembro, após um atentado em Cabul reivindicado pelos insurgentes que deixou 12 mortos, incluindo um soldado americano.

Ao menos 20 soldados americanos morreram no Afeganistão em 2019, o ani mais letal para as Forças Armadas dos Estados Unidos no Afeganistão desde o fim oficial das operações de combate no fim de 2014.

Mais de 2.400 soldados americanos morreram em combate no Afeganistão desde a invasão liderada pelos Estados Unidos em outubro de 2001.

O ataque desta segunda-feira aconteceu um dia após o anúncio de que o presidente afegão Ashraf Ghani teria a reeleição assegurada, após os primeiros resultados das eleições presidenciais celebradas há dois meses.

Os talibãs consideram Ghani um fantoche dos Estados Unidos.

