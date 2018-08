O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente americano, Donald Trump, desembarca do avião presidencial Air Force One ao chegar ao aeroporto internacional John Glenn Columbus em Columbus, Ohio, 4 de agosto de 2018

O presidente americano, Donald Trump, defendeu neste sábado (4) a decisão de elevar as tarifas alfandegárias em 200 bilhões de dólares de produtos importados da China e afirmou que estas medidas "funcionam muito melhor do que o que muitos haviam antecipado".

"Os direitos de alfândega têm um enorme impacto positivo sobre nossa indústria siderúrgica", declarou em um tuíte. "Temos fábricas abrindo em todo os Estados Unidos, os metalúrgicos voltam a trabalhar e quantias colossais entram nos cofres do país", acrescentou.

"As tarifas alfandegárias vão deixar nosso país ainda mais rico do que é hoje. Só os bobos não concordariam", destacou o presidente em outra mensagem no Twitter.

Segundo declarou, "pela primeira vez" a China não está em melhor posição que os Estados Unidos.

Trump anunciou esta semana o aumento de 10% a 25% das tarifas sobre 200 bilhões de dólares de importações procedentes da China.

Pequim se diz pronta a impor sobretaxas alfandegárias de 5% a 25% sobre 5.207 tipos de produtos americanos no valor de 60 bilhões de dólares, "uma resposta frágil", segundo o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow.

Os Estados Unidos e a China, interdependentes no campo financeiro e econômico, travam uma guerra comercial que poderia ter consequências para seu crescimento e afetar os consumidores dos dois países.

