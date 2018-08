O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Tartarugas-oliva chegam à praia de Ixtapilla, no estado de Michoacán, em 20 de julho de 2018 no México.

Ao menos 122 tartarugas - a maioria sob risco de extinção - foram encontradas mortas nas praias de Puerto Arista, no estado de Chiapas, no sul do México, informaram as autoridades ambientais.

Ao menos 10% das tartarugas mortas apresentam evidências de que foram golpeadas e sinais de anzóis e redes, revelaram vários órgãos do governo vinculados à secretaria do Meio Ambiente.

"Não se sabe as causas (das mortes) porque os tecidos em avançado estado de decomposição não puderam ser analisados".

Do total de 122 tartarugas mortas, 111 são tartarugas-oliva, declaradas em risco de extinção.

As autoridades intensificaram as patrulhas para combater a captura de tartarugas que desovam nas praias de Chiapas.

