Os tchecos e os eslovacos recordam nesta terça-feira (21) o 50º aniversário da ofensiva dos soviéticos contra a Primavera de Praga, de 1968, com alguns aproveitando a ocasião para denunciar o atual governo da Tchecoslováquia, apoiado pelos comunistas.

Uma cerimônia em homenagem às mais de 400 vítimas da intervenção e da ocupação soviética organizada em frente à sede da Rádio Praga foi marcada por protestos contra o gabinete do empresário bilionário Andrej Babis.

Composto pelo movimento populista ANO de Babis e pelo partido social-democrata CSSD, este governo só foi capaz de conquistar o voto de confiança graças ao apoio do partido comunista KSCM nostálgico do antigo regime.

"Quem governa com os comunistas, desonra as vítimas da ocupação de 1968!", reclamava o cartaz de um manifestante.

Cerca de quinze tchecos, em sua maioria jovens, morreram em 21 de agosto de 1968 em frente à Rádio Praga quando tentavam impedir desarmados a tomada do prédio.

Gritos de "Vergonha!" e vaias ensurdecedoras de centenas de manifestantes acompanharam o discurso de Babis, cercado de guardas-costas e acompanhado pelo chefe da Câmara Baixa, Radek Vondracek, membro do ANO.

Os opositores criticam Babis por ter pertencido ao partido comunista e por supostamente colaborar com a polícia secreta StB antes de 1989.

"Bures, fora!", gritaram igualmente os manifestantes, em referência ao supostos codinome de Babis na StB.

- Precursor da "perestroica" -

Precursora da "perestroica" de Gorbachev, a "Primavera de Praga" encarnada por Alexander Dubcek se traduziu principalmente por uma reforma política e econômica, a abolição da censura e uma liberdade de reunião e de associação.

Na madrugada de 20 a 21 de agosto de 1968, cerca de trinta divisões soviéticas, apoiadas por unidades búlgaras, húngaras, polonesas e da Alemanha Oriental, acabaram com este sonho efêmero.

"Há 50 anos, a invasão soviética da Tchecoslováquia esmagou a Primavera de Praga. Mas o desejo de liberdade e democracia sobreviveu e constitui a base do que une a Europa hoje", publicou nesta terça-feira o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no Twitter.

Várias cerimônias, shows e comícios acontecem em toda a República Tcheca.

No final da tarde, um show está programado na Praça Venceslas, com vários astros da música pop, incluindo a cantora Marta Kubisova.

Em 1968, Marta Kubisova defendeu abertamente a "Primavera de Praga".

Na segunda-feira, vários manifestantes já haviam se reunido em frente à embaixada da Rússia em Praga, respondendo à convocação de ONGs locais.

- Presidente pró-russo se cala -

Ao longo de todo o dia, a televisão pública Ceska Televize (CT) exibe programas especiais, à espera, no final da tarde, de um discurso do presidente eslovaco, Andrej Kiska.

"Agosto de 1968 faz parte de um desses eventos que é preciso sempre recordar para as futuras gerações. Esses eventos marcaram cada família e continuam na memória de nossos familiares e avós", indicou o primeiro-ministro eslovaco, Peter Pellegrini, nas colunas do jornal Hospodarske Noviny desta terça-feira.

Em contrapartida, o chefe de Estado tcheco, Milos Zeman, que é acusado por seus críticos de uma política pró-Rússia, decidiu manter-se em silêncio.

A ausência de Zeman, um ex-comunista assim como Babis, nas cerimônias foi muito criticada pelos partidos da oposição de direita. Segundo seu porta-voz Jiri Ovcacek, o presidente "já provou sua coragem ao se opor publicamente à ocupação em 1968".

Na Eslováquia, que se separou da República Tcheca em 1993, o evento mais marcante será a inauguração em Kosice de um monumento em homenagem ao jornalista investigativo Jan Kuciak, assassinado em 21 de fevereiro com sua companheira.

O aniversário da intervenção do Pacto de Varsóvia cai exatamente seis meses após a morte do repórter, segundo o autor do monumento Peter Kalmus.

