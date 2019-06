O decreto religioso publicado pelo Conselho dos Ulemás da província de Aceh (ilha de Sumatra) é o mais recente após diversas proibições do jogo no mundo, incluindo no Iraque, Nepal e no estado indiano de Gujarat

Um grupo de teólogos indonésios emitiu nesta quarta-feira uma 'fatwa' contra o popular jogo eletrônico PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), ao denunciarem que sua violência ofende o Islã e poderia criar um vício perigoso.

O decreto religioso publicado pelo Conselho dos Ulemás da província de Aceh (ilha de Sumatra) é o mais recente após diversas proibições do jogo no mundo, incluindo no Iraque, Nepal e no estado indiano de Gujarat.

"Nossa fatwa afirma que o PUBG e os jogos similares são 'haram' (proibidos) porque podem incitar a violência e modificar o comportamento das pessoas", explicou à AFP o vice-presidente do Conselho dos Ulemás de Aceh, Faisal Ali.

Este jogo "também insulta o islã", completou.

PUBG é um jogo do tipo "Battle Royale" no qual os personagens virtuais equipados com armas de fogo lutam com o objetivo de ser o último sobrevivente. Criado pela empresa chinesa Tencent, o jogo eletrônico se tornou um fenômeno mundial e a versão para smartphone já foi baixada mais de 400 milhões de vezes.

Os teólogos pediram aos moradores da conservadora província de Aceh, a única que aplica a lei islâmica na Indonésia, a abandonar o jogo e recomendaram a proibição às autoridades.

O conselho planeja ampliar a 'fatwa' a outros jogos violentos, mas o vice-presidente não citou nomes.

