Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 23:45 16. Outubro 2018 - 23:45

Os Guardiões da Revolução iraniana anunciaram nesta terça-feira que o cérebro de um recente atentado perpetrado no Irã foi 'eliminado' no Iraque.

Abu Zahi, "emir" do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na província de Diyalah, na fronteira com o Irã, "foi abatido com outros quatro terroristas" na madrugada de 16 de outubro, segundo comunicado dos Guardiões, o exército ideológico da República Islâmica.

Os cinco jihadistas foram surpreendidos durante uma operação de reconhecimento das "forças de resistência", revela o comunicado, sem dar detalhes.

As "forças de resistência" são milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria treinadas por instrutores dos Guardiões.

Abu Zahi era "o cérebro do recente crime terrorista em Ahvaz", segundo o comunicado.

Em 22 de setembro, 24 pessoas morreram em Ahvaz, no sudoeste do Irã, quando um comando de cinco homens atirou contra uma parada militar.

O atentado foi reivindicado pelo EI e pelo grupo separatista árabe.

