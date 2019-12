(Arquivo) O governo alemão desbloqueou 1,1 bilhão de euros para construir 5.000 novas antenas de telefonia móvel até 2024 e desenvolver o 5G no país

A filial alemã da gigante das telecomunicações Telefónica anunciou, nesta quarta-feira (11), que escolheu Huawei e Nokia para montar sua infraestrutura 5G na Alemanha, em meio a acalorados debates pela presença da empresa chinesa no país.

"Nokia e Huawei serão responsáveis, em partes iguais, pela modernização dos nossos equipamentos com tecnologia 5G", anunciou a empresa em um comunicado.

Segundo a Telefónica, sua associação com a Huawei e com a Nokia está sujeita "à certificação aprovada da tecnologia e das empresas" envolvidas por parte do governo.

Este anúncio se dá no âmbito de discussões políticas sobre a oportunidade de autorizar a Huawei a participar das licitações que permitirão instalar a rede 5G na Alemanha.

Líder desta tecnologia, a empresa chinesa é acusada de espionagem pelos Estados Unidos, que exerce pressão sobre as autoridades alemãs para que a exclua dos processos licitatórios.

Até o momento, o partido CDU da chanceler Angela Merkel votou uma resolução que autoriza o acesso à infraestrutura 5G a empresas "que respeitem de maneira verificável um protocolo claro de segurança". Isso não exclui a Huawei diretamente.

Esta tecnologia, que vai proporcionar uma velocidade 100 vezes maior do que a das atuais redes 4G, é apresentada como uma revolução em matéria de telecomunicação e como um dos principais centros de crescimento do setor na próxima década.

