No estado de Rajasthan (oeste) as temperaturas chegaram a 49,6 C na sexta-feira

As temperaturas se aproximaram de 50 graus centígrados na Índia neste sábado, em uma onda de calor que provocou cortes no abastecimento de água.

No estado de Rajasthan (oeste), a temperatura chegou a 49,6ºC na sexta-feira, o dia mais quente na Índia em 2019, informou o serviço de meteorologia.

Em muitos estados do oeste, norte e sul do país as temperaturas chegaram a 47ºC, o que deixou as autoridades em alerta pela falta de água.

Na capital Nova Delhi, o Departamento de Meteorologia emitiu um alerta vermelho pelas temperaturas elevadas e recomendou aos habitantes que não saiam de suas casas nos momentos mais quentes do dia.

Várias cidades expressaram temor de falta de água, enquanto os lagos e rios começaram a secar.

Mais de 40% do território indiano enfrenta problemas de seca este ano, advertiu o Instituto Indiano de Tecnologia da cidade de Gandhinagar.

A temporada de monções deve começar uma semana depois do previsto e provavelmente atingirá a faixa sul da Índia, em 6 de junho.

Além disso, as chuvas serão menos intensas que nos anos anteriores, de acordo com o centro privado de meteorologia Skymet.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram