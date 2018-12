Tempestade "Usman" atinge as Filipinas deixando 68 mortos

Uma tempestade que atingiu na semana passada as Filipinas deixou 68 mortos no centro do país, segundo um novo balanço divulgado nesta segunda-feira pelas autoridades.

A maioria das mortes ocorreram por afogamento ou deslizamento de terras.

O balanço anterior era de 22 mortos.

As autoridades temem que o número de mortes possa aumentar.

A tempestade "Usman" atingiu as Filipinas no sábado passado, com intensas chuvas que causaram inundações e encharcaram os terrenos, ocasionando deslizamentos.

