O balanço das mortes causadas pela tempestade Elsa, que atinge Espanha, Portugal e o sul da França, subiu para oito neste sábado, e a região continuava sendo atingida por fortes ventos.

Uma sul-coreana de 32 anos morreu em Madri, atingida por um fragmento que se desprendeu de um prédio no centro da cidade, anunciou neste sábado o conselheiro de Interior da Comunidade de Madri, Enrique López.

O serviço de emergência da comunidade da Andaluzia informou que foi encontrado o corpo de um holandês de 68 anos que desapareceu na província de Huelva enquanto surfava. Um outro homem morreu preso em seu carro em Huéscar, província de Granada, quando o veículo foi arrastado por um rio que transbordou.

Na costa sudeste da França, um homem foi dado como desaparecido no mar Mediterrâneo, depois de cair de um iate na sexta-feira. A outra pessoa a bordo foi resgatada, segundo autoridades locais.

No total, desde o início da tempestade, seis pessoas morreram na Espanha, e duas, em Portugal. As intensas tempestades inundaram as vias férreas entre Lisboa e Porto, que tiveram de ser fechadas.

Depois de sofrer dois violentos "episódios mediterrâneos", que deixaram 14 mortos em um mês, a Côte d'Azur e a Córsega voltaram a ser atingidas por chuvas abundantes e por fortes ventos na sexta-feira.

Autoridades informaram que os aeroportos da Córsega, no Mediterrâneo, estariam fechados neste domingo. A circulação de ferries entre a ilha francesa e o continente foi suspensa.

A tempestade Elsa causou o transbordamento de rios, cortes de luz e prejudicou os tráfegos aéreo e ferroviário em toda a região. O fenômeno perdeu força e se dirigia neste sábado para o Reino Unido, mas autoridades de França, Portugal e Espanha alertaram para uma nova ameaça, a tempestade Fabien, que chegou com ventos de 170 km/h à Galícia, noroeste da Espanha. A Agência Estatal de Meteorologia decretou alerta vermelho para toda costa galega e para as Astúrias, região vizinha, devido aos fortes ventos e ao mar agitado.

Oito parques urbanos de Madri permaneciam fechados hoje, devido à ventania. Também foram fechados parques e cemitérios em Bordeaux, na França. O serviço meteorológico francês decretou alerta laranja para 14 departamentos do sudoeste do país, onde eram esperados ventos de até 140 km/h no litoral.

