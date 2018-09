O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 1:14 09. Setembro 2018 - 01:14

É provável que a tormenta Florence recupere a categoria de furacão em seu caminho para as Carolinas do Norte e do Sul, na costa leste dos Estados Unidos - informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) no sábado.

De acordo com o NHC, seu avião caça-furacões, que se aproxima das tempestades e, com frequência, entra nelas, registrou que Florence "está um pouco mais forte e se espera que volte a se transformar em furacão" na madrugada de domingo.

O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, declarou situação de emergência na sexta-feira para iniciar as operações necessárias para enfrentar o fenômeno. A Carolina do Sul seguiu o mesmo caminho no sábado.

"Florence deve ser monitorada de perto na costa leste dos Estados Unidos, particularmente Flórida e Carolina do Norte, para garantir que têm um plano de contingência de furacão e seguir as pautas das autoridades locais", afirmou o NHC.

Um aumento no nível das ondas afeta as Bermudas, e isso continuará até a semana que vem, advertiu o NHC.

"As ondas vão crescer e resultarão em fortes correntes ameaçadoras para a vida", indicou.

