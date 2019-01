Tempestade na Tailândia causa inundações e cortes de energia

Quase 30 mil pessoas se refugiaram em abrigos após as inundações e cortes de energia provocados pela passagem, pelo sul da Tailândia, da tempestade Pabuk, que poupou as ilhas mais turísticas.

Pabuk, a primeira tempestade tropical a atingir o reino em 30 anos, chegou com ventos de até 75 km/h, provocando ondas de três a cinco metros de altura e chuvas torrenciais que causaram muitas inundações.

O número de vítimas desde quinta-feira subiu para 4 mortos e um desaparecido, com o falecimento de dois homens na tarde de sexta-feira na província de Nakhon Si Thammarat.

Segundo a polícia, um deles, de 35 anos, foi morto pela queda de uma árvore em sua casa e o outro, de 46 anos, em um acidente de carro.

No início da manhã, um pescador da província de Pattani, perto da fronteira com a Malásia, foi arrastado por ondas de vários metros quando retornava ao porto. Outro membro de sua tripulação ainda está desaparecido. Na quinta-feira, um cidadão russo afogou-se em Koh Samui.

Em 1989, o tufão Gay, o último grande fenômeno meteorológico a atingir a região nessa época do ano, custou a vida de centenas de pessoas.

Pabuk foi rebaixado esta manhã para depressão tropical, quando se localizava sobre o mar de Andaman, onde estão situados os resorts turísticos de Krabi e Phuket, segundo informou o centro meteorológico tailandês.

Na sexta, o olho da tempestade não chegou a Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao, no Golfo da Tailândia, ilhas turísticas populares no período de final de ano.

Centenas de turistas ficaram retidos nessas ilhas, enquanto as balsas permaneciam atracadas e três aeroportos regionais fechados.

"Alguns devem partir hoje com a reabertura do aeroporto e a retomada do serviço de balsas", disse o chefe do distrito de Koh Samui, Kittipop Roddon.

"Em Samui, não há vítimas e apenas algumas casas foram parcialmente danificadas pelo vento", acrescentou.

Bandeiras vermelhas proibindo o banho de mar ainda não foram retiradas em algumas praias.

"Está tudo acabado. Os 10.000 turistas que permaneceram na nossa ilha estão seguros", declarou Krikkrai Songthanee, chefe do distrito de Koh Phangan, famoso por suas festas de lua cheia, acrescentando que os ventos fortes causaram alguns danos.

- 200.000 casas sem eletricidade -

As autoridades tailandesas emitiram numerosas advertências e abriram vários abrigos, temendo danos muito maiores.

No continente, devido à queda de árvores e postes que danificaram linhas de energia, mais de 200.000 casas ficaram sem eletricidade em quatro províncias, principalmente em Nakon Si Thammarat e Surat Thani.

"A energia ainda não foi restaurada em cerca de 30 mil casas", segundo o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres.

"Eu pensei que minha casa havia sido completamente destruída. Mas o teto ainda está lá, estou aliviado", disse à AFP Boonchuay Chuaysri, do vilarejo de Talum Puk Cape, na província de Nakhon Si Thammarat.

A aldeia, cujas ruas estão parcialmente inundadas, ainda está totalmente sem eletricidade.

A companhia nacional de energia PTT Exploration and Production Pcl, que anunciou a suspensão das suas atividades em Bongkot e Erawan, dois dos maiores campos de gás do país no Golfo da Tailândia, informou em um comunicado "a retomada da produção em 6 de janeiro".

Pabuk varreu o sul do reino em plena alta temporada, uma péssima notícia para a economia tailandesa, que é fortemente dependente do turismo.

O país deve receber um recorde de 40 milhões de visitantes este ano.

