Tempestades de inverno atingem EUA e deixam 6 mortos

Ao menos seis pessoas morreram devido ao severo clima que atinge os Estados Unidos, onde tempestades de neve afetam o transporte aéreo e terrestre durante o período de festas de final de ano.

A nevasca chamada "Eboni" afeta grandes áreas do país, da região central ao sudoeste. Em paralelo, o sudeste enfrenta um risco de inundação devido às fortes chuvas que devem durar até segunda-feira.

Três novas mortes foram anunciadas no sábado, elevando o número de mortes relacionadas a esses fenômenos para seis.

Mais de 1.300 voos foram cancelados e 12.200 atrasaram desde quinta-feira.

A grande tormenta de inverno cobriu as planícies do Centro-Norte e do Meio Oeste, trazendo entre 20 e 30 centímetros de neve.

As previsões apontam para mais neve nos próximos dias no Novo México (sudoeste), e alertam para muita chuva em alguns estados do Sul e do Leste, após o clima arruinar as viagens de final de ano de milhares de americanos.

O serviço meteorológico prevê que o clima continue ruim durante o final de semana em todo o país.

Alguns passageiros ficaram retidos durante dias sem poder viajar.

"Não queria passar três dias no aeroporto perdendo o feriadão de final de ano", disse Anthony Scott ao canal de TV do Texas KDFW no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth.

"Tenho que voltar a trabalhar no início do ano (...). Estas foram minhas pequenas férias e estou passando no aeroporto".

Neuer Inhalt Horizontal Line