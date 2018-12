Tempestades de inverno atingem EUA

Ao menos três pessoas morreram devido ao severo clima que atinge os Estados Unidos, onde tempestades de neve afetam o transporte aéreo e terrestre durante o período de festas de final de ano.

Ao menos 500 voos foram cancelados e 5.700 atrasaram nesta sexta-feira, quando uma grande tormenta de inverno cobriu as planícies do Centro-Norte e do Meio Oeste, trazendo entre 20 e 30 centímetros de neve.

As previsões apontam para mais neve nos próximos dias no Novo México (sudoeste), e alertam para muita chuva em alguns estados do Sul e do Leste, após o clima arruinar as viagens de final de ano de milhares de americanos.

O serviço meteorológico prevê que o clima continue ruim durante o final de semana em todo o país.

Uma mulher de 58 anos morreu na Louisiana na noite de quarta-feira, quando um raio derrubou uma árvore sobre sua casa, segundo o canal de televisão WDSU.

No Kansas, a polícia informou que o asfalto congelado causou um acidente de trânsito fatal na quinta-feira em uma estrada interestadual.

Em Dakota do Norte, outra morte na colisão de um carro com uma máquina de remoção de neve.

Segundo o site de monitoramento aéreo FlightAware, mais de 6.500 voos atrasaram e cerca de 800 foram cancelados nesta quinta.

Alguns passageiros ficaram retidos durante dias sem poder viajar.

"Não queria passar três dias no aeroporto perdendo o feriadão de final de ano", disse Anthony Scott ao canal de TV do Texas KDFW no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth.

"Tenho que voltar a trabalhar no início do ano (...). Estas foram minhas pequenas férias e estou passando no aeroporto".

Neuer Inhalt Horizontal Line