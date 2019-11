As tempestades e a neve que cobre uma parte dos Estados Unidos ameaçam os deslocamentos na véspera do Dia de Ação de Graças, feriado americano em que as estradas do país ficam bastante movimentadas.

"Um evento meteorológico extremamente ativo vai atravessar grande parte dos Estados Unidos", alertaram os serviços meteorológicos (NWS) em um boletim de alerta.

Muitas estradas estão bloqueadas pela neve e centenas de voos foram cancelados por causa dos fortes ventos no oeste no Meio Oeste do país.

Cerca de 55 milhões de pessoas devem usar as estradas e os aeroportos do país durante este final de semana prolongado.

Em Nova York, o vento poderá obrigar os organizadores a deixar em terra os globos gigantes do tradicional desfile de Ação de Graças previsto para a manhã de quinta-feira.

A neve e o vento atingem os estados do Colorado e Wyoming e se deslocam na quarta-feira para a região dos Grandes Lagos.

Em Denver, no estado do Colorado, onde na quarta-feira caíram 30 centímetros de neve, foram cancelados cerca de 500 voos e outros sofreram atrasos, obrigando cerca de mil passageiros a dormirem no aeroporto na noite de segunda-feira.

