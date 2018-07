O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Julho de 2018 12:45 26. Julho 2018 - 12:45

(Arquivo) Estrutura do VLT, instalado em Paranal, a 1.150 km de Santiago

Uma previsão da Teoria da Relatividade Geral de Einstein foi testada com sucesso perto do buraco negro supermaciço no centro da nossa galáxia - anunciou uma equipe internacional de astrônomos nesta quinta-feira (26).

Pela primeira vez, observações feitas com o VLT (Very Large Telescope) no Chile destacaram os efeitos da Relatividade Geral sobre uma estrela passando pelo campo gravitacional intenso deste buraco negro, indicou o Observatório Europeu Austral (ESO).

"Mais de 100 anos depois de seu artigo com as equações da Relatividade Geral, Einstein mostra que mais uma vez tinha razão, em um laboratório muito mais extremo do que ele poderia imaginar", observa o ESO.

