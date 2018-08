O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

16 de Agosto de 2018

Afegãos de confissão xiita rezam em Cabul durante os funerais das vítimas do atentado contra um colégio, em 16 de agosto de 2018

Homens atacaram nesta quinta-feira (16) de manhã um centro de treinamento dos serviços de Inteligência em Cabul, mas sem provocar nenhuma vítima civil, no dia seguinte de um atentado suicida no qual morreram inúmeros de estudantes na capital afegã, informou a polícia.

"A operação de limpeza terminou", anunciou o porta-voz da polícia de Cabul, Hashmat Stanikzai. "Dois agressores estiveram envolvidos e os dois foram abatidos. Não houve nenhuma outra vítima", acrescentou.

Vários homens armados subiram em um edifício em construção e, de lá, atacaram um centro de treinamento da Direção Nacional de Segurança (NDS), os serviços de Inteligência afegãos.

Após trocarem disparos durante várias horas com as forças de segurança do país, os atiradores foram mortos.

O ataque, que até o momento não foi reivindicado, ocorreu após uma semana violenta no Afeganistão.

Este aconteceu, de fato, menos de 24 horas depois de um atentado suicida contra uma escola no bairro xiita de Cabul, deixando ao menos 37 mortos, segundo o último balanço.

Na quinta-feira passada, lançaram um ataque contra a cidade de Ghazni, que o Exército afegão, com o apoio da aviação americana, demorou vários dias até frear.

Os talibãs aceitaram em junho um cessar-fogo inédito de três dias com o governo afegão, o que gerou uma esperança sobre um possível acordo de paz após 17 anos de guerra no país.

