O processo de eleição do novo líder do Partido Trabalhista britânico para substituir Jeremy Corbyn terminou nesta quinta-feira com o encerramento da votação, antes do anúncio do vencedor no sábado.

Quase 600.000 membros do maior partido de oposição do Reino Unido foram convocados para votar por correio ou online no sucessor de Corbyn, que decidiu deixar o cargo depois de sofrer uma derrota esmagadora contra Boris Johnson nas legislativas de dezembro.

Três candidatos aspiram a liderar o partido.

O mais centrista, Keir Starmer, 57 anos, que nos últimos três anos se encarregou de questões relacionadas ao Brexit na formação, é o favorito.

Uma pesquisa do YouGov divulgada em 26 de fevereiro, dois dias após a abertura da votação, colocou-o bem à frente dos demais, com 53% das intenções de voto.

Sua principal rival, Rebecca Long-Bailey, 40 anos, é vista como a herdeira natural do esquerdista Jeremy Corbyn.

A terceira candidata, Lisa Nandy, também de 40 anos, tem o apoio do sindicato GMB, que representa 500.000 trabalhadores.

Devido à pandemia de coronavírus, o vencedor não será anunciado conforme programado em uma conferência especial, mas simplesmente no site do partido.

Os candidatos terão gravado seus discursos com antecedência em caso de vitória.

Os membros do partido também devem designar seu novo número dois, incluindo Angela Rayner, Dawn Butler, Ian Murray, Rosena Allin-Khan e Richard Burgon.

Rayner, responsável por questões educacionais na formação, é considerada favorita.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram