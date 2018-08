O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um forte terremoto atingiu a turística ilha indonésia de Lombok, deixando 82 mortos e centenas de feridos, informou o porta-voz da agência nacional de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, na manhã de segunda-feira (noite de domingo no Brasil), causando danos em milhares de edifícios.

O sismo de magnitude 7, que provocou pânico entre turistas e moradores, também foi sentido na vizinha ilha de Bali, um dos principais destinos turísticos do sudeste asiático. Também provocou danos leves na cidade javanesa de Bandung, a 955 km de distância.

O epicentro do tremor foi localizado a 10 km de profundidade, segundo o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS). Ele foi seguido por dois tremores secundários - um de 5,4 graus de magnitude - e cerca de 20 réplicas.

As autoridades indonésias lançaram um alerta de tsunami, retirado mais tarde. A água do mar invadiu, contudo, dois pontos da costa, disse à emissora local Dwikorita Karnawati, alto funcionário da agência de gestão de catástrofes.

A maioria das vítimas morreu no norte de Lombok, longe dos principais pontos turísticos, no sul e no oeste da ilha.

Socorristas informaram que grande parte dos danos foram registrados na principal cidade da ilha, Mataram.

Este é o segundo grande terremoto a atingir Lombok em uma semana. Em 29 de agosto, um de 6,4 graus, mas a uma profundidade menor, deixou 17 mortos e destruiu centenas de edifícios em Lombok. Também provocou deslizamentos de lama e pedras que pegaram de surpresa os alpinistas que estavam nas montanhas da ilha, muitos dos quais ficaram bloqueados e demoraram mais de 24 horas para descer.

- Pânico -

Agung Pramuja, chefe de serviços de busca e resgate em Mataram, disse à AFP que o número de mortos subiu para 37. O saldo anterior foi de 19 mortes. Entre os mortos está um bebê de um ano e uma pessoa de 72, disse outro porta-voz, observando que pelo menos 52 pessoas ficaram feridas.

Moradores da cidade descreveram um choque violento que expulsou as pessoas dos prédios.

"Todos imediatamente saíram de suas casas, todos estavam em pânico", disse à AFP Iman, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

Em várias partes da cidade o fornecimento elétrico foi cortado e os pacientes tiveram que ser evacuados dos principais hospitais, explicaram os responsáveis e as testemunhas.

Em imagens divulgadas pela imprensa podia se ver pacientes em macas fora de uma clínica, enquanto médicos tratavam deles.

O porta-voz da agência indonésia de gestão de catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho, afirmou que vários edifícios foram afetados em Mataram.

"Muitos eram imóveis construídos com materiais pouco sólidos", completou.

A Indonésia, um arquipélago de 17.000 ilhas e ilhotas, está localizada no que é conhecido como o "cinturão de fogo" do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica. Embora o país registre inúmeros terremotos, a maioria não oferece riscos.

Em 2004, um tsunami desencadeado por um terremoto de magnitude 9,3 na costa de Sumatra, no oeste da Indonésia, deixou 220.000 mortos em vários países do Oceano Índico, dos quais 168.000 na Indonésia.

