Este conteúdo foi publicado em 2 de Agosto de 2018 9:19 02. Agosto 2018 - 09:19

A empresa americana de veículos elétricos Tesla, acostumada às polêmicas de seu midiático CEO Elon Musk, afirmou na quarta-feira que espera registrar lucro ainda este ano, notícia que agradou os investidores.

Musk pediu desculpas pelo comportamento "rude" com os analistas, que criticou por suas perguntas em maio sobre o desempenho da Tesla, o que provocou uma queda das ações na época.

"Gostaria de pedir desculpas por ter sido grosseiro durante a última conferência telefônica de apresentação de resultados", disse Musk na quarta-feira durante a nova conferência em que informou os resultados do segundo trimestre.

Após a declaração, as ações da Tesla chegaram a registrar alta de 9,16%.

"Uma produção semanal de 7.000 veículos, ou 350.000 por ano, deveria permitir que a Tesla se torne sustentável e rentável pela primeira vez em nossa história", afirmou a empresa, que espera aumentar a produção no terceiro trimestre.

O último lucro líquido da Tesla, de 22 milhões de dólares, foi registrado em 2016.

No segundo trimestre, a empresa registrou perdas de 717,5 milhões de dólares, mais de duas vezes o prejuízo de US$ 336,4 milhões no mesmo período de 2017. O faturamento aumentou 43,5%, a 4 bilhões de dólares.

