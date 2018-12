Tesla nomeia dois novos diretores como parte do acordo de Musk por fraude nos EUA

A empresa tecnológica Tesla nomeou mais dois diretores independentes nesta sexta-feira e disse que completou as exigências de um acordo com a agência de segurança dos EUA para evitar acusações de "fraude" envolvendo seu executivo-chefe, Elon Musk.

A empresa de carros elétricos escolheu o co-fundador da corporação multinacional de tecnologia Oracle, Larry Ellison, e a vice-presidente executiva da holding norte-americana Walgreens Boots Alliance, Kathleen Wilson-Thompson para seu conselho de administração, algo que fazia parte do acordo alcançado em setembro entre Musk e o controlador da US Securities and Exchange Commission (SEC).

Essa comissão acusou o principal executivo da empresa de ter enganado investidores, afirmando na rede social Twitter que havia conseguido fundos para tirar a Tesla do mercado de ações.

"A Tesla pretende certificar à Comissão que ela (a empresa) e Elon concluíram oportunamente cada uma das suas respectivas ações exigidas, de acordo com o contrato", disse a empresa em uma apresentação.

O acordo de Musk com a SEC incluiu sua renúncia do cargo de presidente por três anos e multas de 20 milhões de dólares para a pessoa responsável, bem como para a Tesla.

Neuer Inhalt Horizontal Line