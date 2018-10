O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Equipe de arqueólogos trabalha sem descanso, com a ajuda de submarinistas e drones, para extrair o maior número de objetos de um tesouro descoberto no Danúbio, na Hungria, em 25 de outubro de 2018

Um grupo de arqueólogos húngaros encontrou um tesouro com 2.000 moedas de ouro e prata entre os restos de um barco do século XVIII que foi descoberto graças ao nível excepcionalmente baixo do Danúbio, anunciou nesta quinta-feira a equipe de arqueólogos.

"Cerca de 2.000 moedas foram encontradas com armas, balas de canhão, espadas e outros tipos de sabres", explicou Katalin Kovacs, arqueóloga do Centro do Museu Ferenczy de Szentendre, perto da capital Budapeste, em declarações à agência da imprensa húngara MTI.

A descoberta aconteceu nesta semana em Erd, ao sul de Budapeste, onde os arqueólogos trabalhavam nesta quinta-feira sem descanso para obter um maior número de objetos antes que o volume do rio volte a subir.

Como acontece com outros rios na Europa, o volume do Danúbio se reduziu de forma significativa após a longa seca nos últimos meses. Seu nível ficou, de acordo com os hidrômetros de Budapeste, em 38 centímetros, um recorde histórico que também afeta a navegação fluvial.

O tesouro foi descoberto entre os restos de uma embarcação cuja procedência ainda se desconhece, informou a equipe de arqueólogos.

Entre as moedas encontradas, há ducados e peniques antigos. "90% das moedas procedem de países estrangeiros e datariam de 1630 a 1743", assegurou o arqueólogo Balazs Nagy na emissora de rádio privada Klub. Ele informou que as moedas foram cunhadas na "Holanda, na França e em Zurique".

Também participam nas tarefas arqueológicas uma equipe de submarinistas e drones.

O nível especialmente baixo do Danúbio já permitiu que fossem descobertos restos da antiga ponte de Francisco José, destruída durante a Segunda Guerra Mundial, ou uma bomba americana neste mesmo conflito.

