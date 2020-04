O secretário americano do Tesouro, Steve Mnuchin (d), promete que a ajuda às pequenas e médias empresas começará a fluir nesta sexta-feira.

O secretário americano do Tesouro, Steve Mnuchin, prometeu às pequenas e médias empresas que a ajuda do governo prometida no gigantesco plano de recuperação da economia dos Estados Unidos começará a fluir nesta sexta-feira.

"Está pronto para começar amanhã (...) e o dinheiro vai sair no mesmo dia", prometeu Steven Mnuchin, convidado da coletiva diária de Donald Trump dedicada à pandemia de COVID-19.

"Começará, mas não significa que todos poderão obter seu empréstimo amanhã", disse Mnuchin sobre a ajuda a milhares de empresas americanas.

As empresas com até 500 funcionários terão o total de 350 bilhões de dólares em créditos, como parte do plano de ajuda federal de 2,2 trilhões de dólares diante da pandemia.

Segundo a administração Trump, é preciso apenas preencher um formulário muito simples para solicitar o empréstimo bancário, que será garantido pelo Tesouro.

"Queremos que tenham seus negócios prontos para a rápida retomada, quando chegar o momento adequado", disse Mnuchin, assinalando que a economia dos Estados Unidos, saudável antes da pandemia, jamais enfrentou uma paralisação tão brutal.

Diante da queixa de diversos bancos sobre a falta de informação sobre como se dará esta ajuda do governo às pequenas e médias empresas, Mnuchin destacou que já conversou com os principais dirigentes das instituições financeiras do país.

O secretário também prometeu que a liberação da ajuda em dinheiro para as famílias começará dentro de duas semanas, e não em três semanas, como estava inicialmente previsto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram