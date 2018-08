O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

16. Agosto 2018

A morte do ícone soul Aretha Franklin levou as figuras mais proeminente do mundo político e do entretenimento a prestar homenagens a uma artista que teve profunda influência na cultura americana.

- Donald Trump -

"Uma grande mulher, com um maravilhoso dom de Deus: a sua voz. Sentiremos sua falta!".

- Barack Obama -

"Toda vez que ela cantava, todos nós éramos agraciados com um vislumbre do divino (...) Ela nos ajudou a nos sentirmos mais conectados uns com os outros, mais esperançosos e mais humanos".

- Barbra Streisand -

"É difícil conceber um mundo sem ela. Não apenas porque ela era uma cantora única e brilhante, mas porque seu comprometimento com os direitos humanos tiveram um indelével impacto no mundo".

- Patti LaBelle -

"Estou profundamente triste com o falecimento da Rainha do Sou e minha irmã na música. Hoje o mundo experimentou uma perda tremenda. Aretha era um tesouro raro cujo inigualável gênio musical ajudou a criar a trilha sonora da vida de muitas pessoas".

- Diana Ross -

"Estou em oração pelo maravilho espírito dourado de Aretha Franklin".

- John Legend -

"Saudações à Rainha. A maior vocalista que já conheci".

- Paul McCartney -

"Sentiremos saudades, mas a memória de sua grandeza como artista e grande ser humano viverão conosco para sempre. Com amor, Paul".

- Elton John -

"O mundo todo sentirá saudades, mas se alegrará com seu incrível legado. A Rainha está morta. Vida longa à Rainha. #RIPArethaFranklin".

- Bette Midler -

"A maior voz da música popular americana calou-se. Nossa amada #ArethaFranklin se foi. Para mim, ela era um farol musical, guiando e inspirando a cada nota. Adeus, Rainha do Soul".

- Jesse Jackson -

"A Terra perdeu muita música hoje. Ela nunca parou de servir. Ela nunca parou de se preocupar. Ela nunca parou de compartilhar. Agradecemos a ela por isso".

- Associação Nacional para o Desenvolvimento das Pessoas de Cor

"A eterna Rainha do Soul Aretha Franklin é um símbolo do orgulho negro, cuja música tocou tantos corações e almas. Sabemos que o legado de Aretha continuará vivo".

- Bill e Hillary Clinton -

"Hillary e eu estamos de luto pela morte de nossa amiga Aretha Franklin, um dos maiores tesouros nacionais dos Estados Unidos (...) Era elegante, graciosa, e completamente intransigente em sua arte".

- Al Sharpton -

"Profundamente triste com o falecimento de uma amiga querida e da rainha/guerreira Aretha Franklin. Esperamos que guardem um momento hoje para recordar a vida de uma linda alma".

