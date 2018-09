O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando em 13 de março de 2018 antes da apresentação dos protótipos de uma nova parede fronteiriça com o México em San Diego, Califórnia

Começa nesse sábado (22) a construção de um novo muro de mais de cinco metros de altura na fronteira mexicana, em uma faixa de 6,5 quilômetros de extensão, em El Paso, Texas - anunciaram as autoridades americanas.

"Este novo muro será muito mais resistente e eficaz para dissuadir a entrada de prováveis imigrantes clandestinos", comentou Aaron Hull, autoridade policial de fronteira na área de El Paso, em um comunicado.

Com um custo estimado em 22 milhões de dólares, o muro ficará pronto em abril de 2019.

"A cerca existente será retirada, e um muro de 5,5 metros com postes de aço será erguido em seu lugar", assinala o texto, publicado na sexta-feira pela agência de "Alfândega e Proteção de Fronteiras".

A agência indica que o território mexicano poderá "ser visto" através de espaços de poucos centímetros programados na construção.

Esse projeto foi descrito como "eficaz para a polícia de fronteira, a fim de detectar entradas clandestinas e o contrabando de narcóticos para os Estados Unidos".

A construção de um muro em toda a extensão da fronteira com o México foi umas das promessas de campanha mais controversas de Trump. A iniciativa está parada no Congresso, o que provocou duras reações do presidente republicano.

