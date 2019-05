A primeira-ministra britânica, Theresa May, informou neste domingo que vai apresentar uma "proposta audaciosa" aos deputados, na última tentativa para aprovaçãodo acordo de saída da União Europeia (UE).

Num texto publicado neste domingo no jornal Sunday Times, May afirma que pretende apresentar aos deputados no início de junho a nova medida, acompanhada de algumas mudanças com a esperança de reunir uma maioria a seu favor.

A chefe de governo garante que o novo texto terá uma "oferta nova e audaciosa" com um "pacote de medidas melhorado, capaz de obter o apoio" do Parlamento.

Os deputados recusaram três vezes o acordo sobre o Brexit negociado por May com a União Europeia. A data de saída foi adiada duas vezes, primeiro de 29 de março para 12 de abril, e depois para 31 de outubro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram