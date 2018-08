O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Agosto de 2018 15:42 08. Agosto 2018 - 15:42

Príncipe William (de costas, à esq.) e a premiê britânica, Theresa May, recebem a ministra francesa da Defesa, Florence Parly (à esq.), em 8 de agosto de 2018, na comemoração do centenário da Batalha de Amiens

O príncipe William e a primeira-ministra britânica, Theresa May, comemoraram, nesta quarta-feira (8), o centenário da batalha de Amiens, no norte da França, uma disputa militar que representou o início da ofensiva que provocou a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial.

"Amiens simboliza as boas relações e a cooperação, sem as quais a vitória teria sido impossível. Assim, é muito apropriado que essa mesma coalizão internacional volte a se reunir hoje em Amiens, ao lado do nosso ex-inimigo, com um espírito de paz e de colaboração", declarou o duque de Cambridge na catedral Notre-Dame de Amiens, no início da cerimônia, que começou poucos minutos depois das 15h locais (10h em Brasília).

Originário de Amiens, o presidente francês, Emmanuel Macron, não esteve presente no ato.

"É uma grande honra, para mim, estar aqui para representar meu avô, minha família e meu país", disse à AFP Denis Holden, um aposentado australiano, cujo antepassado Michael Willis foi ferido por um obus durante o conflito, que aconteceu entre 8 e 10 de agosto de 1918.

A batalha de Amiens representou o início da "ofensiva dos Cem Dias", uma série de ataques que obrigaram as forças alemãs a retroceder, até forçar a assinatura do armistício em 11 de novembro de 1918.

